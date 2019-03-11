Минтранс РТ поделился планами по ремонту и строительству автодорог в 2020 году

(Казань, 12 ноября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане в следующем году по программе дорожных работ планируется отремонтировать 200 км региональных автодорог. Об этом сообщил сегодня на брифинге в Кабинете министров РТ замминистра транспорта и дорожного хозяйства РТ Артем Чукин.

Программой дорожных работ на 2020 год предусмотрены строительство и реконструкция около 60 км дорог регионального значения, ремонт существующего асфальтобетонного покрытия местных дорог, строительство подъездов к фермам и садоводческим товариществам.

«В текущем году в совокупности отремонтировано 496 км федеральных и региональных дорог», — рассказал Артем Чукин.

По его словам, в этом году построено и реконструировано 93,9 км региональных автодорог, два путепровода и 11 мостов; отремонтировано 197 км дорог регионального значения и шесть мостов и путепровод.

«22 населенных пункта соединены дорогами с твердым покрытием общей протяженностью 69,6 км, из них 11 — по программе развития сельских территорий за счет средств федерального бюджета», — отметил замминистра.

В этом году в Татарстане построены подъездные дороги к 49 животноводческим фермам, а также к 33 садовым обществам в 13 районах общей протяженностью 26,13 км.

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