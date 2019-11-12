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Татар-информ

12 ноября 2019, 16:33

Сельское хозяйство

Дмитрий Патрушев оценил значение применения газомоторного топлива в АПК

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Сельское хозяйство

Дмитрий Патрушев оценил значение применения газомоторного топлива в АПК

Аграрии смогут приобрести технику, работающую на природном газе, в рамках механизма льготного кредитования.

(Казань, 12 ноября, «Татар-информ»). Применение газомоторного топлива в агропромышленном комплексе страны имеет стратегическое значение. Об этом заявил глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев, сообщает пресс-служба профильного министерства.

Как отмечается на сайте ведомства, в ходе рабочей поездки в Краснодарский край министр принял участие в совещании, на котором обсуждались вопросы развития рынка газомоторного топлива.

Выступая на совещании, Дмитрий Патрушев подчеркнул, что данное направление имеет стратегическое значение для сельскохозяйственной отрасли благодаря более конкурентной цене на это топливо. В структуре себестоимости производства продукции сельского хозяйства доля затрат на нефтепродукты является весьма значительной, проинформировал участников совещания министр, заметив, что в 2018 году сельхозтоваропроизводители приобрели свыше 5 млн тонн горюче-смазочных материалов на общую сумму более 270 млрд рублей.

«Стоимость нефтепродуктов в общей сумме затрат на производство озимой пшеницы составила порядка 11%, яровой – более 15%. Учитывая, что стоимость газомоторного топлива в два раза меньше, выгода очевидна для всех», – приводит слова Дмитрия Патрушева сайт ведомства.

Согласно информации Минсельхоза, предприятия аграрной отрасли смогут приобрести тракторы и автомобили, работающие на природном газе, в рамках программ льготного кредитования. Кроме того, в текущем году в перечень направлений целевого использования льготных инвестиционных кредитов включена также возможность получения заемных средств на покупку передвижных автомобильных газозаправочных комплексов.

По словам министра, Россельхозбанк готов выделить сельхозпроизводителям льготные кредиты для перевода техники на природный газ и приобретения новой газомоторной техники. А Росагролизинг заключил с поставщиками указанной техники новые соглашения и поставляет ее сельхозпроизводителям в рамках Программы льготного федерального лизинга по специальным ценам от производителей, сообщается на сайте министерства.  

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