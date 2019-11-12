Сборник стихов Рафиса Курбана издан на кабардинском языке

(Казань, 12 ноября, «Татар-информ», Рузиля Мухаметова). Сборник стихов татарского поэта и переводчика Рафиса Курбана «Жилэктэ» («По ягоды») издан на кабардинском языке. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» сообщил сам поэт.

«Книга вышла в Кабардино-Балкарской Республике. В нее вошли 16 стихов в переводе кабардинского поэта Афлика Оразаева. Художник — Ильдус Азимов», — рассказал Рафис Курбан.

Ранее посвященный героизму Мусы Джалиля и «джалиловцев» роман Рафиса Курбана «Ватан» («Отчизна») был переведен на балкарский язык. Читатели смогут прочитать это произведение в ноябрьском и декабрьском номерах литературного журнала «Менге Тау». На балкарский язык роман перевел писатель Хасан Шаваев.

Татарский поэт Рафис Курбан работает в творческом содружестве с писателями КБР. Он также является автором переводов произведений кабардинских и балкарских писателей на татарский язык.

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