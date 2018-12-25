Для содержания автодорог зимой в РТ на 100% запаслись противогололедными материалами

(Казань, 12 ноября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Для содержания автомобильных дорог зимой в Татарстане подготовлены 52 базы противогололедных материалов. Они имеют 100-процентный запас материалов, сообщил сегодня на брифинге в Кабинете Министров РТ замминистра транспорта и дорожного хозяйства РТ Артем Чукин.

«Проведены дополнительный ямочный ремонт, осмотр автомобильных дорог по подготовке к зиме, заготовлен необходимый объем материалов. Подготовлены теплые стоянки, помещения для дежурства и отдыха рабочих и водителей», — рассказал спикер.

В частности, для подготовки автомобильных дорог к зиме в осенний период произведен ямочный ремонт на площади 183 тыс. кв. метров, выполнена планировка обочин, профилировка автодорог с переходным типом покрытия, произведена очистка элементов водоотвода.

В распоряжении дорожных организаций имеются 1143 единицы специализированной техники: 392 комбинированные дорожные машины, 142 автогрейдера, 112 роторов и 497 единиц другой техники (экскаваторы, бульдозеры, тракторы).

В этом году подрядные организации продолжили модернизацию и замену устаревшей техники. Так, приобретены 17 комбинированных дорожных машин, 8 автогрейдеров, 10 тракторов с навесным оборудованием, 10 погрузчиков и 6 бульдозеров. «В республике техника ежегодно обновляется. Более 80% — новая», — подчеркнул Артем Чукин.

Кроме того, для содержания автодорог зимой полностью заготовлены противогололедные материалы: 395 тыс. тонн пескосоляной смеси, 79 тыс. тонн технической соли (для приготовления водосолевых растворов и для распределения в чистом виде).

Замруководителя исполкома Казани — председатель Комитета внешнего благоустройства Игорь Куляжев заверил, что для борьбы со снегом в Казани техники достаточно. «Каждый год идет обновление парка техники. За последние три года подрядчики приобрели около 90 единиц техники, она работает круглогодично. Только в этом году благодаря поддержке Президента Татарстана приобрели восемь единиц техники, а подрядные организации — около 30 единиц», — отметил он.

В Татарстане в текущем году на содержание региональных дорог и искусственных сооружений выделено 4,4 млрд рублей, в прошлом году эта сумма составляла 4,1 млрд рублей.

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