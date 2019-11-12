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Татар-информ

12 ноября 2019, 23:06

Спорт

Менделеевская спортсменка взяла золото на всероссийских соревнованиях по тхэквондо

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Спорт

Менделеевская спортсменка взяла золото на всероссийских соревнованиях по тхэквондо

Фото: mendeleevskyi.ru

Менделеевчанка Карина Кудряшова заняла первое место в весовой категории до 37 килограммов.

(Казань, 12 ноября, «Татар-информ»). На базе детско-юношеской спортивной школы «Лидер» поселка Балтым Свердловской области состоялись Всероссийские соревнования по тхэквондо в юношеской и юниорской возрастных категориях «Уральская осень». Об этом пишут «Менделеевские новости».

Менделеевчанка Карина Кудряшова заняла первое место в весовой категории до 37 килограммов.



«Уральская осень» — это ежегодные окружные состязания юных спортсменов. В этом году они впервые приобрели статус всероссийских.

В соревновании участвовало более трехсот сильнейших спортсменов из Уральского, Сибирского и Приволжского федеральных округов.

 

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