(Казань, 12 ноября, «Татар-информ»). Аферисты похитили у челнинской фирмы вагонные колеса на 900 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Представитель местной организации рассказал в полиции, что разместил объявление на профессиональном форуме на перевозку груза из Дзержинска в Уфу и вскоре нашелся желающий ее осуществить.

В пункт назначения машина не приехала, а водитель рассказал, что ему позвонил незнакомец, представился собственником груза и назвал новое место разгрузки колес – Нижний Новгород.

По данному факту возбуждено дело о мошенничестве. Полиция устанавливает участников аферы.

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