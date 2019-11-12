В Набережных Челнах трагически погиб молодой журналист StopGame

(Казань, 12 ноября, «Татар-информ»). В Набережных Челнах минувшей ночью трагически погиб молодой журналист StopGame Евгений Баранов. Об этом ИА «Татар-информ» стало известно от друзей погибшего.

В 2014 году Евгений окончил Набережночелнинский институт КФУ, факультет филологии и журналистики. Он писал материалы для «Игромании», «Канобу», DTF, StopGame и ряда других игровых изданий.

Погибшему было 27 лет, у него остались жена и маленький ребенок.

Со слов друзей Евгения, в четверг его тело доставят в крематорий Екатеринбурга, урну с прахом привезут в Челны в субботу, 16 ноября.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.