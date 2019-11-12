Минниханов вручил премию имени Туполева гендиректору двигателестроительной корпорации

(Казань, 12 ноября, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов присудил гендиректору АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» Александру Артюхову премию имени А. Н. Туполева, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Церемония прошла сегодня в Доме Правительства РТ. Награда вручается за выдающиеся заслуги в области инженерных наук.

Премия была учреждена Указом Президента Республики Татарстан в 2014 году и присуждается один раз в два года. Церемония вручения приурочена ко дню рождения основоположника отечественного цельнометаллического самолетостроения (10 ноября).

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