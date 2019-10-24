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Татар-информ

12 ноября 2019, 15:32

Культура

В Казани состоятся суперфинал и гала-концерт фестиваля «Наше время – Безнен заман»

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Культура

В Казани состоятся суперфинал и гала-концерт фестиваля «Наше время – Безнен заман»

Фото: архив

Обладатель Гран-при фестиваля получит диплом, переходящий Кубок Президента РТ, денежную премию в 500 тыс. рублей.

(Казань, 12 ноября, «Татар-информ»). Суперфинал VII ежегодного республиканского телевизионного фестиваля творчества работающей молодежи «Наше время – Безнен заман» пройдет в Казани, на сцене КДК «Ленина» 13 и 14 ноября. Обладатели Гран-при и победители фестиваля станут известны на гала-концерте 16 ноября в КРК «Пирамида». Об этом сообщает оргкомитет фестиваля.

Торжественное открытие суперфинала состоится 13 ноября в десять часов утра. В этот же день участники конкурса представят свои номера в номинациях «Визитка-презентация» – «Наше предприятие-гордость моей страны!» и «Музыка».

На следующий день в КДК «Ленина» проведут конкурсные номинации «Хореография» и «Минута славы», а также мастер-классы для участников. Завершится суперфинал фестиваля торжественной церемонией награждения и объявлением участников гала-концерта.

В этом году заявки на участие в фестивале «Наше время – Безнен заман» подали представители 174 предприятий, организаций и учреждений республики.

Проект предлагает молодым людям от 18 до 35 лет, работающим на предприятиях и в организациях республики, проявить себя в творческом спектре.

Победителей и лауреатов фестиваля наградят дипломами, памятными подарками, денежными премиями. Обладатель Гран-при фестиваля получит диплом, переходящий Кубок Президента РТ, денежную премию в 500 тыс. рублей.

 

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