В Казани состоятся суперфинал и гала-концерт фестиваля «Наше время – Безнен заман»

(Казань, 12 ноября, «Татар-информ»). Суперфинал VII ежегодного республиканского телевизионного фестиваля творчества работающей молодежи «Наше время – Безнен заман» пройдет в Казани, на сцене КДК «Ленина» 13 и 14 ноября. Обладатели Гран-при и победители фестиваля станут известны на гала-концерте 16 ноября в КРК «Пирамида». Об этом сообщает оргкомитет фестиваля.



Торжественное открытие суперфинала состоится 13 ноября в десять часов утра. В этот же день участники конкурса представят свои номера в номинациях «Визитка-презентация» – «Наше предприятие-гордость моей страны!» и «Музыка».



На следующий день в КДК «Ленина» проведут конкурсные номинации «Хореография» и «Минута славы», а также мастер-классы для участников. Завершится суперфинал фестиваля торжественной церемонией награждения и объявлением участников гала-концерта.



В этом году заявки на участие в фестивале «Наше время – Безнен заман» подали представители 174 предприятий, организаций и учреждений республики.



Проект предлагает молодым людям от 18 до 35 лет, работающим на предприятиях и в организациях республики, проявить себя в творческом спектре.



Победителей и лауреатов фестиваля наградят дипломами, памятными подарками, денежными премиями. Обладатель Гран-при фестиваля получит диплом, переходящий Кубок Президента РТ, денежную премию в 500 тыс. рублей.

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