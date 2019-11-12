На въезде в Усады в Татарстане столкнулись фура и легковушка, есть пострадавшие

(Казань, 12 ноября, «Татар-информ»). Очевидцы сняли на видео последствия аварии с участием грузовика и легковушки. Кадрами с места происшествия поделились пользователи социальных сетей.
По их информации, авария произошла сегодня днем на въезде в село Усады Лаишевского района РТ.
На кадрах видно, что легковушка лоб в лоб столкнулась с грузовым автомобилем. Судя по повреждениям, скорость у машин на момент столкновения была невысокой.
Тем не менее, на место прибыли два автомобиля скорой помощи.
Подробности аварии уточняются.