На въезде в Усады в Татарстане столкнулись фура и легковушка, есть пострадавшие

(Казань, 12 ноября, «Татар-информ»). Очевидцы сняли на видео последствия аварии с участием грузовика и легковушки. Кадрами с места происшествия поделились пользователи социальных сетей.

По их информации, авария произошла сегодня днем на въезде в село Усады Лаишевского района РТ.

На кадрах видно, что легковушка лоб в лоб столкнулась с грузовым автомобилем. Судя по повреждениям, скорость у машин на момент столкновения была невысокой.

Тем не менее, на место прибыли два автомобиля скорой помощи.

Подробности аварии уточняются.

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