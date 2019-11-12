Минцифры РТ будет бороться с «белыми пятнами» в покрытии сотовой связи

(Казань, 12 ноября, «Татар-информ», Диана Авакян). Министерство цифрового развития госуправления, информационных технологий и связи РТ будет активно бороться с «белыми пятнами» на карте покрытия сотовой связи. Об этом глава ведомства Айрат Хайруллин заявил на заседании Комитета Госсовета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству.

На федеральной трассе М7 отсутствует голосовая связь у компании МТС на протяжении 7 км, у «Вымпелкома» — порядка 12 км. А на федеральной трассе Казань — Оренбург у «МегаФона» нет связи в общей сложности на 5 км дороги. Также в республике есть 22 населенных пункта, где полностью отсутствует сотовая связь, добавил министр.

Проблемы со связью есть и в историческом центре Казани. Это связано с нормативными ограничениями, не позволяющими строить там базовые станции.

«Мы создали в министерстве штаб, еженедельно собираем там операторов связи. Рассматриваем решения, позволяющие операторам получить доступ к муниципальным землям для строительства объектов инфраструктуры», — сказал Хайруллин.

Задача ведомства — не нарушая архитектурный облик городов, соблюдая границы исторического центра Казани, обеспечить плотность строительства вышек сотовой связи там, где это необходимо.

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