Следком РТ выясняет, почему казанской пенсионерке отказали в опеке над внучками

(Казань, 12 ноября, «Татар-информ»). Следком изучает причины, по которым казанскую пенсионерку лишили опеки над внучками, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

Женщина рассказала следователям, что ее дочь лишили родительских прав и бабушка пошла в органы опеки, чтобы оформить опекунство над девочками.

В органах ей отказали, сославшись на наличие задолженностей по ЖКХ. В итоге детей у пенсионерки изъяли.

По словам Шептицкого, сейчас следователи изучают подробности случившегося. По итогам проверки, будет традиционно принято процессуальное решение.

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