На «КиноМавлиде-2019» будут вживую играть саундтреки из фильма «Плацебо»

(Казань, 12 ноября, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). На «КиноМавлиде» в этом году будут вживую играть саундтреки из премьерного полнометражного фильма «Плацебо». Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщила режиссер-сценарист проекта Лейла Салахатдинова.

«В этом году в центре сюжета будет женская линия, мы хотим открыть тему мечты. Героиня находится на подступах к большой цели, сталкивается на пути с тем, что ее окружение говорит, что цель оправдывает средства, и девушка встает перед непростым выбором», — сказала Салахатдинова.

Режиссерами фильма стали Лейла Салахатдинова и Марсель Махмутов. Главные роли исполняют Идель Киямов и Гузель Минакова. Хронометраж ленты составит около 50 минут.

«Во время показа будут театральные вставки, и герои, которые будут играть в фильме, будут продолжать вести действо на сцене. Также просмотр будет сопровождаться живым исполнением саундтреков, то есть на показе будет синтез разных творческих направлений», — отметила режиссер.

Ленту «Овертайм», снятую в рамках «КиноМавлида-2018», показали в конкурсных программах шести кинофестивалей в четырех странах мира, в том числе в США, Индии, Египте и России.

Проект реализуется мечетью «Иман Нуры» под руководством Нияза Закирова при поддержке ДУМ РТ и Администрации Советского района.

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