Налоговую «соединят» с районными МФЦ, чтобы сократить сроки предоставления услуг

(Казань, 12 ноября, «Татар-информ», Диана Авакян). Татарстан должен стремиться к тому, чтобы наладить электронную связь между многофункциональными центрами (МФЦ) и всеми муниципалитетами республики. Об этом на заседании Комитета Госсовета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству заявил министр цифрового развития госуправления, информационных технологий и связи РТ Айрат Хайруллин.

Например, чтобы зарегистрировать новую компанию в Бугульме, предприниматель обращается в местный МФЦ, откуда документы привозят в Казань в налоговую службу. Затем курьеры обратно перевозят их в район.

«Получается, что хотели сделать как лучше, но общее время на регистрацию юрлица увеличилось. Мы должны обеспечить технологическое соединение между МФЦ и ФНС. Мы эту задачу поставили и планируем до 25 декабря реализовать», — отметил министр.

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