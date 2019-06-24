В Казани может пройти чемпионат Европы по водным видам спорта 2024 года

(Казань, 12 ноября, «Татар-информ»). Казань — основной кандидат на проведение чемпионата Европы по водным видам спорта 2024 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова члена бюро Европейской лиги плавания (LEN) Алексея Власенко.

Другим претендентом на подготовку и проведение турнира является Нижний Новгород.

«На последнем бюро LEN было принято решение, что чемпионат Европы 2020 года пройдет в Будапеште, турнир 2022 года — в Риме. Что касается турнира в 2024 году, то его примет Россия, это сто процентов», — заявил Власенко.

При этом спортивный функционер подчеркнул, что приоритетным вариантом является именно Казань. Однако если столица Татарстана не подтвердит намерение принять чемпионат, то он состоится в Нижнем Новгороде.

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