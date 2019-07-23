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Татар-информ

12 ноября 2019, 19:56

Общество

В Вахитовском и Приволжском районах Казани частично отключат свет 13 ноября

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Общество

В Вахитовском и Приволжском районах Казани частично отключат свет 13 ноября

Фото: архив

Временные неудобства связаны с плановым ремонтом линий электропередачи и оборудования.

(Казань, 12 ноября, «Татар-информ»). Завтра ряд казанских домов временно останутся без света, сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ. 

Так, с 8 утра и до 5 дня в Вахитовском районе останутся без электричества дома №№ 12, 14, 61, 65 и 67 по Петербургской. 

В Приволжском районе с 8 утра и до 6 вечера свет отключат в домах поселков Восточный и Салмачи, расположенных по улицам 2-я Землемерная, Мифтахетдина Акмуллы, Акташ, Веселая, Вязовая, Дэрдменда, Н. Заболоцкого, Землемерная, генерала Кобякова, Лирическая, Лиственная, Мизгел, Мянгелек, Надежды, Овражная, Ромашек, Раушан, Сабантуй, Серебряная, Снежная, В. Тугиновой, Уртак, М. Файзи, Цветной переулок, Центральная, Ф. Юнусова, Якын, Яркая.

Причина временных неудобств — плановый ремонт ЛЭП и оборудования трансформаторных подстанций, техобслуживание оборудования распределительных сетей.

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