В Татарстане стартует новый региональный этап WorldSkills

(Казань, 12 ноября, «Татар-информ»). В Татарстане стартует новый региональный этап чемпионата WorldSkills Russia сезона 2019-2020 годов. Первые соревнования начнутся уже 13 ноября и пройдут в три этапа, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

«Количество компетенций в чемпионате увеличивается — соревнования пройдут по 162 профессиям. Для сравнения: в предыдущем году их было 136, а еще на год раньше — 113», — отметили в ведомстве, говоря об особенностях грядущего соревновательного сезона.

На этот раз площадками чемпионата станут 43 локации по всей республике: от Бугульмы, Буинска и Елабуги до Казани, Нижнекамска, Тетюш и Иннополиса.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.