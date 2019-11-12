WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

12 ноября 2019, 13:47

Происшествия

Жительница Татарстана лишилась более 300 тысяч, инвестировав их по советам аферистов

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Происшествия

Жительница Татарстана лишилась более 300 тысяч, инвестировав их по советам аферистов

Жительница Камских Полян попалась на уловку мошенников, которые предлагали заработать на вложении средств.

(Казань, 12 ноября, «Татар-информ»). Жительница Татарстана лишилась более 300 тысяч рублей, инвестировав их по советам аферистов, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

56-летняя жительница поселка Камские Поляны обнаружила сайт, на котором предлагалось получить легкие деньги на инвестициях.

В течение года женщина переводила средства на указанный счет, но дохода она так и не получила, равно как и вложенных средств.

В результате жертва аферистов лишилась 235 тысяч рублей и более полутора тысяч долларов.

 

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