Жительница Татарстана лишилась более 300 тысяч, инвестировав их по советам аферистов

(Казань, 12 ноября, «Татар-информ»). Жительница Татарстана лишилась более 300 тысяч рублей, инвестировав их по советам аферистов, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

56-летняя жительница поселка Камские Поляны обнаружила сайт, на котором предлагалось получить легкие деньги на инвестициях.

В течение года женщина переводила средства на указанный счет, но дохода она так и не получила, равно как и вложенных средств.

В результате жертва аферистов лишилась 235 тысяч рублей и более полутора тысяч долларов.

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