«Гарант» заплатит 2,8 млн рублей за свалку лома асфальта в Татарстане

(Казань, 12 ноября, «Татар-информ»). Штраф в размере 2,8 млн рублей заплатит ООО ТСК «Гарант» за сброс отходов на почву в Татарстане. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

Экологи обнаружили захламление прилегающей к АЗС территории в Бугульме в мае 2018 года.

«По факту незаконного складирования на участке площадью 785 кв. м. лома асфальтовых покрытий предприятие привлекли к административной ответственности по ст. 8.2 КоАП РФ и наложили штраф на виновника в размере 100 тыс. рублей», — сказано в сообщении.

Позже «Гаранту» был предъявлен ущерб, причиненный окружающей среде. Добровольно возмещать вред предприятие отказалось, и экологи были вынуждены обратиться в суд. Строительная организация зарегистрирована в Башкортостане, где и рассматривалось данное дело. Туймазинским межрайонным судом Башкортостана исковое заявление удовлетворено.



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