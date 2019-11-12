В РТ за шесть справок на несуществующую недвижимость будут судить главу районного БТИ

(Казань, 12 ноября, «Татар-информ»). В Татарстане за шесть справок на несуществующую недвижимость будут судить главу районного БТИ. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Как полагает следствие, в 2016 году 43-летняя руководитель Черемшанской группы межрайонного филиала Республиканского государственного унитарного предприятия «Бюро технической инвентаризации» выдала шесть липовых справок на несуществующие объекты недвижимости. С помощью этих документов граждане смогли незаконно получить субсидии по целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий» на сумму свыше 9,2 млн рублей.

Свою вину женщина признала. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.



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