«Татнефть» и КАМАЗ претендуют на федеральные субсидии для внедрения цифровых решений

(Казань, 12 ноября, «Татар-информ», Диана Авакян). Министерство цифрового развития госуправления, информационных технологий и связи Татарстана отобрало 16 предприятий для участия в конкурсе на грантовую поддержку по проекту «Цифровые технологии». Об этом глава ведомства Айрат Хайруллин заявил на заседании Комитета Госсовета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству.

«Любое промышленное предприятие может заявиться на субсидию на внедрение платформенных цифровых решений в своем бизнесе. Государство в рамках федеральных госпрограмм готово субсидировать до 50% затрат. В эту программу заявляются КАМАЗ, „Татнефть“», — сказал он.

Бюджет конкурса в этом году составил 5 млрд рублей.

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