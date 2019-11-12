Минтруд РТ ищет талантливых инвалидов и открыл горячую линию

(Казань, 12 ноября, «Татар-информ»). В преддверии Декады инвалидов в Татарстане до 20 ноября организована работа горячей линии по вопросам, касающимся прав взрослых и детей-инвалидов. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«Жители республики могут позвонить по телефону горячей линии: 8 (843) 557-21-25 в рабочие дни с 9.00 до 18.00 часов, чтобы задать свои вопросы. Также вопросы и предложения принимаются по электронной почте Alfiya.Bikbaeva@tatar.ru», — сказано в сообщении.

Организаторы — специалисты Минтруда РТ — ждут оперативную информацию о людях с ограниченными возможностями здоровья и одновременно с безграничными талантами в различных сферах, готовых стать приглашенными гостями в центрах реабилитации инвалидов и детей-инвалидов и продемонстрировать яркие примеры успешного жизнеустройства.

В письменных обращениях в Минтруд РТ необходимо указать ФИО заявителя, ФИО гражданина с инвалидностью, район, в котором он проживает, дату и год рождения. Обязательно нужно указать контактный телефон для оперативной связи и адрес электронной почты.

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