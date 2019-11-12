Почти половина экологических нарушений в РТ за 2019 год связаны с отходами

(Казань, 12 ноября, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). Более 5 тыс. нарушений выявили экологи в Татарстане за 2019 год, половина из них в области обращения с отходами. Об этом рассказал первый заместитель министра экологии и природных ресурсов Республики Татарстан Фаяз Шакиров на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

«В ходе надзорной деятельности инспекторами выявлено более 5 тыс. нарушений, по сравнению с прошлым годом на 10% нарушений стало меньше <...>. Из общего числа 2400 нарушений в области обращения с отходами», — отметил спикер.

Он добавил, что в отношении злостных нарушителей, которые оказали негативное воздействие и нанесли ущерб окружающей среде, возбуждено 26 уголовных дел и взыскано 233 млн рублей.

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