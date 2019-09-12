Минцифры РТ проанализирует цифровую зрелость промышленных предприятий республики

(Казань, 12 ноября, «Татар-информ», Диана Авакян). Министерство цифрового развития госуправления, информационных технологий и связи Татарстана проанализирует цифровую зрелость предприятий республики. Об этом глава ведомства Айрат Хайруллин заявил на заседании Комитета Госсовета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству.

«Мы сейчас готовим так называемый индекс цифровой зрелости промышленных предприятий республики. Мы хотим для себя посмотреть по отраслевому принципу, на каком этапе каждое из 200 социально значимых промпредприятий находятся с точки зрения цифровой зрелости. Не только в масштабах России, но и мира», — отметил он.

В пример он привел судопроизводство в Южной Корее. Там уровень цифровизации считается эталоном. К этому и должна стремиться судостроительная отрасль в республике, считает министр. Задача ведомства — помочь предприятиям перенять лучшие практики, добавил он.

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