Печенье «Акульчев» запретили в Беларуси из-за отсутствия информации на упаковке

(Казань, 12 ноября, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). Сдобное печенье «Купелька» кондитерской фабрики «Акульчев» из Набережных Челнов запретили продавать в Беларуси из-за отсутствия информации при маркировке. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» сообщили представители фабрики.

«У нас в продукте содержание диоксида серы 53 мг/кг, что в два раза меньше нормы. Именно это количество мы должны были указать на маркировке, потому что все, что содержится в продукте выше 10 мг/кг, должно быть отражено на упаковке. На рынке Беларуси есть соответствующее требование, и нарушение связано только с этим», — отметили в «Акульчеве».

В соответствии с действующим законодательством разрешенное количество диоксида серы в продукте 100 мг/кг.

«В России у нас таких проблем не возникало. Сейчас мы маркируем продукт как полагается, сейчас нарушений нет, и в ближайшее время запрет будет снят. Переговоры с Госстандартом ведутся.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что печенье компании «Акульчев» из Набережных Челнов запретили продавать в Беларуси.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.