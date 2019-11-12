Свежие овощи для татарстанских детей закупят на 146 млн рублей

(Казань, 12 ноября, «Татар-информ», Артур Казанцев). Департамент продовольствия и социального питания Казани для школ и детских садов РТ закупит свежие овощи на общую сумму 146 млн рублей. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

До 31 октября 2020 года в республиканские учебные учреждения должны отправиться 4 тонны картофеля, 1,6 тонны свежей капусты, 1,3 тонны моркови, 0,8 тонны лука и 0,7 тонн свеклы. Урожай должен быть собран в этом году и отправлен в сетках не более 30 кг.

«Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям ГОСТов, подтверждаться декларацией о соответствии, удостоверением качества, фитосанитарным актом, протоколом испытаний, предоставляемых заказчику поставщиком. Каждая поставляемая партия продукции подлежит выборочным лабораторным исследованиям на соответствие ГОСТам в лаборатории заказчика. При обнаружении некачественного товара поставщик заменяет на аналогичный качественный товар, в течение 1 дня, а также возмещает заказчику причиненные убытки и неустойку», — говорится в техническом задании.

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