Шевченко о празднике Стояния на Угре: Тогда день захвата Казани нужно сделать трауром

(Казань, 12 ноября, «Татар-информ», Егор Никитин). Если законопроект об официальном праздновании Дня окончания Великого стояния на реке Угре (окончание т. н. «монголо-татарского ига» — прим. Т-и) все-таки утвердят, то Татарстану нужно учредить траур в день захвата Казани войсками Ивана Грозного. Такую точку зрения журналистам ИА «Татар-информ» озвучил российский политик, журналист и общественный деятель Максим Шевченко.

По его словам, празднование подобных событий на федеральном уровне приведет к разобщению народов страны и подорвет их единство.

«Тогда введем траурный день в Татарстане — день падения Казани. Будет день траура, минута молчания по всей республике. Я тоже буду к ней присоединяться, если уж такие праздники пошли у нас», — отметил Шевченко.

Он добавил, что авторов скандальной инициативы о стоянии на Угре мало интересует, какие реальные последствия она может иметь в сфере межнационального согласия в стране. Поэтому, подчеркнул Шевченко, далеко не все россияне согласны с необходимостью праздновать столь неоднозначные даты.

«Потому что вся эта накатка шовинизма — все это безумие и „распил“ бюджета. Ведь все эти праздники означают выделение денег из бюджета и возможность эти средства освоить. И им все равно на последствия. <...> Я хочу, чтобы татары не считали, что так думают русские. Так думают не русские, а „начальство“, которое национальности не имеет», — заключил собеседник агентства.

Ранее в СМИ распространилось заявление губернатора Калужской области Анатолия Артамонова, который утверждал, что празднование Дня окончания Великого стояния на Угре пользуется широкой поддержкой населения и даже Президента РФ. Позднее в Администрации Президента России эту информацию опровергли.

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