(Казань, 12 ноября, «Татар-информ»). Пьяный водитель вылетел с дороги и протаранил забор у METRO в Казани. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в Муниципальной службе полка ДПС Казани.

Сегодня рано утром на улице Вахитова 34-летний водитель «Лады» не справился с управлением, вылетел с дороги и снес часть забора. К счастью, в результате аварии никто не пострадал.

Инспекторы ГИБДД, прибывшие на место происшествия, осмотрели мужчину и пришли к выводу, что водитель нетрезв. Догадки полицейских подтвердил алкотестер.

Теперь автомобиль нарушителя будет отправлен на штрафстоянку, а водителя ждет лишение прав.

В Муниципальной службе полка ДПС Казани напоминают, что алкоголь является самой частой причиной ДТП. «Уважаемые водители! Не садитесь за руль пьяными и не создавайте угрозу жизни и здоровья ни себе, ни другим участникам дорожного движения!» – обратились к автомобилистам в Муниципальной службе полка ДПС Казани.





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