Для цифровой трансформации районов и ведомств РТ подготовили 840 экспертов

(Казань, 12 ноября, «Татар-информ», Kсения Перепеченова). Более 800 татарстанцев прошли обучение и возьмут на себя ответственность за цифровую трансформацию в муниципалитетах и ведомствах республики. Об этом на заседании Комитета Госсовета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству заявил министр цифрового развития госуправления, информационных технологий и связи РТ Айрат Хайруллин.

«Перед нами поставлена задача, чтобы в каждом ведомстве, каждом муниципалитете был так называемый „зам по цифровой трансформации“. Для этого подготовлена совместная программа с университетом „Иннополис“, в рамках этой программы уже проведено обучение 840 человек в Татарстане», — рассказал Хайруллин.

Обучение прошли заместители глав муниципалитетов, заместители главных врачей центральных районных больниц, заместители руководителей федеральных органов исполнительной власти, заместители министров и другие люди, имеющие отношение к управлению цифровой трансформацией в республике.

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