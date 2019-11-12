Жители РТ считают самыми коррумпированными профессии врача, педагога и гаишника

(Казань, 12 ноября, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). Население Татарстана считает, что самыми коррумпированными являются сотрудники ГИБДД, врачи и педагоги, и это мнение не меняется 10 лет. Об этом рассказал на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» главный советник отдела антикоррупционных проверок Управления Президента РТ по вопросам антикоррупционной политики Салават Рахимов.

«Есть коррупционная память у населения, и за последние 10 лет ситуация не меняется. Если у населения спросить о самых коррумпированных профессиях, всегда на первом месте будут сотрудники ГИБДД, на втором месте врачи и потом идут преподаватели вузов. Но говорить, что эти сферы самые коррумпированные, мы с вами не можем», — сказал спикер.

Он отметил, что такое мнение сложилось о представителях данных профессий, потому что именно с ними население чаще всего сталкивается.

«Если человек даже 10 лет назад столкнулся с коррупцией, например, в медицинском учреждении, он даже сейчас будет говорить, что самые коррумпированные — представители сферы здравоохранения, и это коррупционная память», — добавил Салават Рахимов.

Но он уточнил, что процент таких людей с каждым годом снижается. За 5-10 лет количество людей, считающих, что сотрудники ГИБДД самые коррумпированные, уменьшилось на 20%, такая же ситуация с мнением о врачах и преподавателях.

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