Татарстанцы получили 7 млн рублей из бюджета за подключение к цифровому телевидению

(Казань, 12 ноября, «Татар-информ», Диана Авакян). Власти Татарстана выплатили 7 млн рублей компенсаций жителям республики в рамках перехода на цифровое вещание. Об этом на заседании Комитета Госсовета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству заявил министр цифрового развития госуправления, информационных технологий и связи РТ Айрат Хайруллин.

«В настоящее время компенсация затрат на приобретение комплекта спутникового телевидения и цифровой приставки назначена 6 тыс. 748 гражданам и выплачена в объеме 7 млн рублей», — сказал он.

Помощь могут получить многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами, одинокие пенсионеры, инвалиды и т. д. Компенсация составляет 1 тыс. рублей на покупку приставки и 1 тыс. рублей на покупку антенны. Всего из республиканского бюджета на эти цели выделено 38,2 млн рублей.

Что касается жителей населенных пунктов, находящихся вне покрытия цифрового вещания, из бюджета РТ выделено 4,1 млн рублей на покупку спутникового оборудования.

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