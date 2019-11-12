Вратарь ФК «Нефтехимик» стал лучшим футболистом ФНЛ по итогам прошедшего месяца

(Казань, 12 ноября, «Татар-информ»). Голкипер нижнекамского «Нефтехимика» Андрей Голубев признан лучшим футболистом ФНЛ по итогам октября, сообщает официальный сайт лиги.



В минувшем месяце 26-летний вратарь сыграл пять матчей. В трех из них он оставил свои ворота в неприкосновенности, а еще в одном (с «Балтикой») пропустил единственный гол с пенальти. При этом отмечается, что в каждом матче нижнекамский вратарь совершал по 2-3 ключевых сейва.





По итогам 22 туров в ФНЛ Голубев сыграл уже 10 матчей на «ноль». Аналогичный показатель имеет также и голкипер «Томи» Денис Вавилин.

Нижнекамский клуб выиграл три последних матча в первенстве ФНЛ и занимает пятое место в турнирной таблице. От четвертого места, дающего право на участие в переходных матчах за путевку в РПЛ, подопечных Юрия Уткульбаева отделяют три очка.

Завтра, 13 ноября, «Нефтехимик» сыграет в Казани на стадионе «Рубин» с курским «Авангардом». Начало матча в 14.00. Напомним, что домашний стадион «Нефтехимика» в Нижнекамске находится на реконструкции.

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