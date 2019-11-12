Прокуратура добилась закрытия частного детсада в Казани из-за многочисленных нарушений

(Казань, 12 ноября, «Татар-информ»). Прокуратура РТ добилась закрытия частного детсада в Казани из-за многочисленных нарушений пожарных и санитарных норм. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

В прокуратуру обратились жители дома № 31 по проспекту Ямашева. В их доме на первом этаже открылся детский сад «АртКидс», и жильцы многоэтажки попросили надзорное ведомство проверить законность работы садика.

Было установлено, что частное дошкольное учреждение расположено в двух квартирах на первом этаже дома. Владелец «АртКидс» своевольно снес несущую стену между квартирами.

Кроме того, были выявлены многочисленные нарушения санитарных норм: на кухне нет рабочих столов для резки и приготовления пищи, отсутствуют холодильники для раздельного хранения готовой и сырой продукции, а также нет документов, подтверждающих качество продуктов. Проверка установила нарушения и пожарной безопасности – в помещении детсада нет эвакуационных выходов, а вход изолирован от жилой части дома.

Эти нарушения создают реальную угрозу безопасности жильцов дома и маленьких воспитанников садика. В связи с этим прокуратура обратилась в суд с иском о запрете работы «АртКидс», который был удовлетворен в полном объеме.



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