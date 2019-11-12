Президент РТ обсудил с Еленой Чайковской развитие фигурного катания в Татарстане

(Казань, 12 ноября, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов принял в Доме Правительства РТ председателя Всероссийского тренерского совета Федерации фигурного катания на коньках России Елену Чайковскую, обсудив с ней вопросы развития спорта. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

«Обсуждались вопросы развития спорта, поддержки такого направления, как фигурное катание, перспективы подготовки и проведения соревнований», – отметили в пресс-службе. В переговорах принял участие министр спорта РТ Владимир Леонов.

В Татарстане Федерация фигурного катания на коньках была создана в 2008 году. На XXIX Всемирной зимней Универсиаде в Красноярске фигуристки команды «Татарстан» стали третьими в синхронном фигурном катании. Победительниц в числе других призеров Универсиады чествовала вице-премьер Ольга Голодец.

В декабре 2018 года было объявлено о том, что в Татарстане обсуждается возможность создания Центра фигурного катания – нового ледового дворца с академией, где будут полноценно тренироваться и готовиться фигуристы.

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