Глава Минэкономики РТ назвал рынок интеллектуальной собственности неоцененным

(Казань, 12 ноября, «Татар-информ», Вероника Ваганова). Вопрос развития инноваций и патента — основа для прорывного развития страны. Об этом на открытии III Международного форума «Интеллектуальная собственность и экономика регионов России» сказал заместитель Премьер-министра РТ Роман Шайхутдинов.

«Российская Федерация — это кладезь интеллектуальных людей. В соответствии с указом Президента нашей страны о стратегических целях и задачах развития до 2024 года, развитие интеллектуальной собственности является основой для прорывного технологического развития страны», — сказал Шайхутдинов.

На первой пленарной сессии среди спикеров выступили российские и международные эксперты — президент компании Patent Hatchery LLC (США) Надежда Рейнганд, основатель и гендиректор «Марчмонт Капитал Партнерс» Уайт Кендрик, замдиректора Ассоциации инновационных регионов России Рустам Хафизов и другие. Они обозначили основные задачи форума.

Во вступительной речи министр экономики РТ Фарид Абдулганиев напомнил, что Республика Татарстан занимает первое место в ПФО по количеству выданных заявок на регистрацию объектов интеллектуальной собственности и 4-е место в России, при этом он выделил основные проблемы.

«Мы должны признать, что потенциал рынка интеллектуальной собственности не оценен и, к сожалению, мы недостаточно в этом направлении двигаемся», — отметил Абдулганиев.

Как сообщалось ранее, форум пройдет 12 и 13 ноября в ИТ-парке. В рамках форума запланированы лекции, мастер-классы и круглые столы по управлению интеллектуальной собственностью, франчайзингу и другие.

Кроме того, в холле ИТ-парка открылась выставка, посвященная интеллектуальному потенциалу республики.

Форум проводится с целью изучения вопросов, связанных с коммерциализацией, управлением, охраной и защитой результатов интеллектуальной деятельности (РИД) предприятий и организаций Татарстана и регионов России, обобщения вопросов динамики стратегических изменений экономики российских регионов и другие.

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