Шесть чиновников в РТ покинули свои должности после антикоррупционных проверок

(Казань, 12 ноября, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). В этом году шести татарстанским чиновникам пришлось покинуть свои муниципальные должности из-за предоставления неполных или недостоверных сведений о своих доходах и неурегулирования конфликта интересов. Об этом на брифинге в ИА «Татар-информ» рассказал главный советник отдела антикоррупционных проверок Управления Президента Республики Татарстан по вопросам антикоррупционной политики Салават Рахимов.

«В текущем году было проведено 44 проверки, по их итогам 6 лиц, замещающих муниципальные должности, были освобождены от своих полномочий в досрочном порядке», — рассказал Рахимов.

Антикоррупционную работу иногда осложняет то, что чиновники покидают должности по собственному желанию, когда начинается проверка, отметил спикер.

Также в этом году три проверки коснулись лиц, занимающих государственные должности, к некоторым чиновникам применили дисциплинарные взыскания.

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