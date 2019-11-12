Школьник попал в больницу после наезда иномарки на «зебре» в Казани

(Казань, 12 ноября, «Татар-информ»). 10-летний мальчик попал в больницу после наезда иномарки на «зебре» в Казани. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в городской Госавтоинспекции.

Днем в понедельник, 11 ноября, на перекрестке улиц Бичурина и Четаева 24-летняя девушка-водитель за рулем малолитражки «КИА» при повороте направо не уступила дорогу школьнику, который переходил дорогу по «зебре».

В результате аварии мальчик получил травму ноги. Медики «скорой» диагностировали у пострадавшего ушиб колена.



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