В РТ осудили экс-замглавы района, который тратил бюджетные деньги на свои нужды

(Казань, 12 ноября, «Татар-информ»). В Татарстане осудили экс-замглавы района, который тратил бюджетные деньги на свои нужды. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

В суде было установлено, что в 2017 году экс-замглавы Рыбно-Слободского района республики из средств резервного фонда взял 40 тыс. рублей на приобретение глубинного насоса для Рускоошнякского сельского поселения. Однако 38 тыс. из выделенной суммы мужчина присвоил.

Кроме того, выяснилось, что еще в 2014 году фигурант дела, занимавший в то время должность главы Урахчинского сельского поселения, чтобы отдать личный долг бизнесмену, заключил с его конторой фиктивный договор на оказание транспортных услуг и перечислил на его счет свыше 73 тыс. рублей.

Мужчина был признан виновным по статьям «Превышение должностных полномочий», «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Служебный подлог». Вину экс-чиновник признал и компенсировал ущерб.

Суд назначил осужденному наказание в виде штрафа в 150 тыс. рублей.



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