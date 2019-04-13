В 2019 году доходы чиновников РТ стали проверять в несколько раз реже, но эффективнее

(Казань, 12 ноября, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Количество проверок сведений о доходах чиновников за 9 месяцев этого года кратно уменьшилось, но стало эффективнее. Чиновников ловят на предоставлении неполных или недостоверных сведений в двух случаях из трех. Об этом на брифинге в ИА «Татар-информ» сообщил главный советник отдела антикоррупционных проверок Управления Президента Республики Татарстан по вопросам антикоррупционной политики Салават Рахимов.

«Мы можем увидеть кратное снижение количества всех проверок. В прошлом году было проведено за такой же период 717 проверок, сейчас — 276. Это связано с тем, что улучшилось качество проверок. Если в прошлом году только в 175 случаях были установлены факты предоставления неполных и недостоверных сведений, то сейчас из 276 в 190 случаях. То есть в прошлом году каждая четвертая проверка выявляла предоставление неполных и недостоверных сведений, а в текущем году 2 из 3 проверок заканчиваются таким выявлением», — поделился подробностями Рахимов.

За 9 месяцев этого года 113 государственных и муниципальных служащих были привлечены к различным видам дисциплинарной ответственности за предоставление неполных или недостоверных сведений о своих доходах.

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