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Татар-информ

12 ноября 2019, 10:10

Экономика и финансы

Страховой Дом ВСК защитил Деда Мороза от непредвиденных ситуаций в путешествии

Экономика и финансы

Страховой Дом ВСК защитил Деда Мороза от непредвиденных ситуаций в путешествии

Фото: предоставлено САО

Путешествие Деда Мороза с НТВ проходит уже в четвертый раз и призвано зажечь новогодние елки по всей стране и исполнить заветные желания детей.

(Казань, 12 ноября, «Татар-информ»). Страховой Дом ВСК выступил спонсором путешествия Всероссийского Деда Мороза, который 9 ноября вместе с командой НТВ отправился из Великого Устюга в грандиозное благотворительное турне по всей России.

Путешествие Деда Мороза с НТВ проходит уже в четвертый раз и призвано зажечь новогодние елки по всей стране и исполнить заветные желания детей и взрослых, которые, несмотря на жизненные трудности, продолжают верить в чудеса.

В этом году волшебник посетит и привезет праздник в 28 городов: Красноярск, Томск, Кемерово, Барнаул, Новосибирск, Тюмень, Екатеринбург, Челябинск, Пермь, Казань, Самару, Нижний Новгород, Саратов, Ставрополь, Краснодар, Воронеж, Тулу, Ярославль, Вологду, Череповец, Санкт-Петербург, Балашиху, Подольск, Щёлково, Королёв, Мытищи, Раменское и в Москву.

Вместе с Дедом Морозом по России проедут известные журналисты и ведущие телеканала НТВ: Сергей Майоров, Сергей Малозёмов, Вадим Глускер, Игорь Полетаев, Елена Спиридонова, Айна Николаева и другие. Они вновь исполнят желания тех, кто больше всего в этом нуждается и больше всего в это верит, — тех, кто прислал письмо в резиденцию Деда Мороза в Великом Устюге или почту dedmoroz@ntv.ru.

В каждом городе при поддержке ВСК Дед Мороз и звезды НТВ встретятся с детьми в больницах и социальных учреждениях, поздравят ребят, лишенных родительского тепла, познакомятся с малышами, которые нуждаются в медицинской помощи. Для малообеспеченных и многодетных семей Дед Мороз также подготовил подарки и сюрпризы. Вместе со своими помощниками он будет устраивать праздничные мероприятия на улицах и площадях городов.

«Мы рады принять участие в столь масштабном добром проекте и подарить вместе с Дедом Морозом немного волшебства и нашего тепла, а также помочь исполнить заветные желания нуждающихся в заботе детей», — рассказала руководитель департамента маркетинга и PR Страхового Дома ВСК Элеонора Марталлер.

Сюжеты о путешествии главного зимнего волшебника и его помощников будут выходить по будням на НТВ в программе «Утро. Самое лучшее», а также на страницах проекта в социальных сетях.

Путешествие зимнего волшебника вместе с НТВ традиционно завершится торжествами на праздничной площадке фестиваля «Ледовая Москва» на Поклонной горе.

Благотворительная акция осуществляется при поддержке Правительства Вологодской области и губернатора Олега Кувшинникова. Спонсорами проекта стали Страховой Дом ВСК, ОАО «РЖД» и «Центральный Детский Магазин на Лубянке», который помогает собрать ребятам подарки. Сладкие сюрпризы для детишек предоставляет компания PerfettiVanMelle. Кроме того, ВСК обеспечила страховой защитой от самых непредвиденных случаев праздничный кортеж Деда Мороза. 

САО «ВСК»

Страховой Дом ВСК работает с 1992 года и является универсальной страховой компанией, предоставляющей услуги физическим и юридическим лицам на всей территории России. Компания стабильно входит в ТОП-10 страховщиков страны по сборам. На сегодняшний день более 30 млн человек и 500 тысяч организаций воспользовались продуктами и услугами ВСК. Региональная сеть компании насчитывает свыше 500 офисов во всех субъектах России. Надежность и финансовая устойчивость компании подтверждены рейтингами ведущих российских и международных рейтинговых агентств: «ruAA» — по версии рейтингового агентства «Эксперт РА», АА(RU) — по версии АКРА и «BB» — по международной шкале FitchRatings. Сайт — www.vsk.ru.

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