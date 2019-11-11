Ведущая балерина театра оперы и балета им. Джалиля покидает Татарстан

(Казань, 12 ноября, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). Заслуженная артистка РТ Кристина Андреева после 9 лет работы в театре оперы и балета им. Джалиля покидает Татарстан. Об этом прима-балерина сообщает в своем аккаунте в «Инстаграм».
«С сегодняшнего дня я не являюсь прима-балериной @kazan_opera и больше не работаю в Татарском театре оперы и балета им. М. Джалиля», — отмечает Андреева.
Танцовщица приехала в столицу Татарстана после обучения в Красноярском хореографическом колледже в 2010 году. Артистка была удостоена Государственной премии РТ им. Тукая за исполнение партии Джанике в балете «Золотая Орда» Резеды Ахияровой в 2015 году.
«Спасибо Республике Татарстан за то, что оценили мой творческий вклад и наградили званием и Государственной премией РТ им. Г. Тукая, дважды вручили театральную премию „Тантана“!» — добавила артистка.
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Дорогие друзья! У меня для вас важная новость - с сегодняшнего дня я не являюсь прима-балериной @kazan_opera и больше не работаю вТатарском театре оперы и балета им.М.Джалиля. Сообщаю эту новость в первую очередь с огромной благодарностью к вам, мои дорогие зрители! ❤️ За почти 10 лет моей работы в Казани, в @kazan_opera , было много премьер, интересных проектов, конкурсов, концертов, спектаклей, наград. Именно здесь я получила свое творческое и профессиональное становление балерины. Искренне благодарю моих педагогов, которые помогали мне в работе над каждой партией и вкладывали в меня новые знания! Огромное спасибо моим партнерам, коллегам, с которыми работали на протяжении этих лет! Благодарю театр и руководство за поддержку и помощь в профессиональном росте! Спасибо республике Татарстан за то, что оценили мой творческий вклад и наградили званием и Государственной премией РТ им.Г.Тукая, дважды вручили театральную премию "Тантана"! Для меня всё это очень ценно и важно, но прежде всего, СПАСИБО МОИМ ЗРИТЕЛЯМ! Танцевать для вас - всегда радость!!! Спасибо за ваши улыбки, нескончаемые аплодисменты, за аншлаги и крики «браво», за цветы и добрую энергетику, которую вы излучали на спектаклях! Благодарю вас за взаимный обмен эмоциями, за вашу поддержку! Вы в моем сердце! ❤️ Я не говорю "прощай", а говорю "до свидания"!