Ведущая балерина театра оперы и балета им. Джалиля покидает Татарстан

(Казань, 12 ноября, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). Заслуженная артистка РТ Кристина Андреева после 9 лет работы в театре оперы и балета им. Джалиля покидает Татарстан. Об этом прима-балерина сообщает в своем аккаунте в «Инстаграм».

«С сегодняшнего дня я не являюсь прима-балериной @kazan_opera и больше не работаю в Татарском театре оперы и балета им. М. Джалиля», — отмечает Андреева.

Танцовщица приехала в столицу Татарстана после обучения в Красноярском хореографическом колледже в 2010 году. Артистка была удостоена Государственной премии РТ им. Тукая за исполнение партии Джанике в балете «Золотая Орда» Резеды Ахияровой в 2015 году.

«Спасибо Республике Татарстан за то, что оценили мой творческий вклад и наградили званием и Государственной премией РТ им. Г. Тукая, дважды вручили театральную премию „Тантана“!» — добавила артистка.

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