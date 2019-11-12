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Татар-информ

12 ноября 2019, 11:30

Спорт

Жителей Татарстана приглашают принять участие в чемпионате России по домино

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Спорт

Жителей Татарстана приглашают принять участие в чемпионате России по домино

Популярная в Советском Союзе настольная игра сейчас переживает второе рождение.

(Казань, 12 ноября, «Татар-информ»). Вскоре после Нового года, 4 и 5 января, в Москве состоится IX традиционный открытый чемпионат России по домино. В нем смогут принять участие и жители Татарстана, сообщают организаторы мероприятия.

Участниками турнира могут быть мужчины и женщины старше 18 лет. Состязания будут проводиться по системе личного зачета.

Заявки на участие в чемпионате принимаются до 15 декабря текущего года по электронной почте: domino.russia@bk.ru. Регистрационный взнос не установлен. Конкретное место проведения турнира будет определено и объявлено после завершения обработки заявок.

Домино, бывшее некогда самой популярной настольной игрой в Советском Союзе, сейчас переживает второе рождение. С 2008 года общероссийская общественная организация «Российская федерация домино» регулярно проводит чемпионаты страны, регионов и городов. 

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