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Татар-информ

12 ноября 2019, 10:39

Сельское хозяйство

На «умной ферме» КРС в буинской деревне животноводы корректируют работу со смартфона

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Сельское хозяйство

На «умной ферме» КРС в буинской деревне животноводы корректируют работу со смартфона

Фото: instagram.com/official_buinsk

На уникальной молочно-товарной ферме с начала года родилось 411 телят.

(Казань, 12 ноября, «Татар-информ»). В деревне Старые Мертли имеется уникальная молочно-товарная ферма. Ее хозяином является уроженец деревни Адав-Тулумбаево, ныне – житель Казани Ильгиз Ахметзянов. Об этом сообщается в официальном аккаунте Буинского муниципального района в Instagram`e.

С фермером и его командой встретились и. о. главы Буинского района Ранис Камартдинов и начальник Управления сельского хозяйства и продовольствия района Ранис Габитов.

Выснилось, что на «умной ферме» Ильгиза Гадельзяновича насчитывается 810 голов крупнорогатого скота, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года стало больше на 182 головы. С начала года родились 411 телят.

Вся работа находится под контролем заведующего фермой – в его смартфоне запрограммирован график работы на весь день. Он может корректировать технологические процессы, не выходя из дома.

 

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Публикация от БУИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН (@official_buinsk)

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