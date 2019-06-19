(Казань, 12 ноября, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В зооботсад «Река Замбези» привезут теплолюбивых египетских цапель и фламинго. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» сообщили в зооботсаде «Река Замбези».

«На днях к нам должны доставить египетских цапель. Единственная специфика перевозки в том, что птиц нужно везти в теплой машине, потому что они очень теплолюбивые», — сообщили в зоопарке.

Также сейчас идут переговоры по доставке в зооботсад фламинго.

На сегодняшний день в теплые вольеры зооботсада «Река Замбези» переселили сипов белоголовых, которые переехали из старого зоопарка.

«Трудностей нет, птиц перевели в новые вольеры. Они осваиваются, им очень нравится. С кормежкой тоже нет проблем и перебоев», — отметили сотрудники «Реки Замбези».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.