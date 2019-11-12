Нефть Urals побила рекорд по размеру премии на торгах в Европе

(Казань, 12 ноября, «Татар-информ»). Российская марка нефти Urals побила рекорд по размеру премии к североморскому датированному сорту (рассчитывается на основе месторождений Северного моря, включая Brent) на торгах в Европе. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на данные агентства Argus, которое мониторит нефтяные цены с 1990 года.

Так, в порту Роттердама в конце прошлой недели российская нефть торговалась на уровне 62,87 доллара за баррель с премией 1,05 доллара.

При этом в средиземноморском порту Аугуста партии нефти Urals объемом 80 тыс. тонн оценивались с премией 1,5 доллара – стоимость барреля равнялась 63,32 доллара.

Рост стоимости российской нефти аналитики агентства объяснили ограниченным предложением в ноябре, тогда как «спрос на среднетяжелую нефть растет». После октябрьского всплеска поставки Urals из РФ должны снизиться примерно на 2,3 млн тонн – до 6,74 млн тонн.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что добычу нефти в России назвали одной из самых дорогих в мире.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.