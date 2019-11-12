Путин обсудит с лидерами БРИКС международную повестку и противодействие терроризму

(Казань, 12 ноября, «Татар-информ»). Глава российского государства Владимир Путин 13-14 ноября посетит Бразилию для участия в саммите БРИКС. В числе прочего главы государств обсудят ситуацию в области контроля над вооружениями. Об этом сообщает пресс-служба Президента России.

«Лидеры Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР рассмотрят состояние и перспективы взаимодействия в рамках объединения, в том числе вопросы экономического, финансового и культурно-гуманитарного сотрудничества. Будут обсуждены также актуальные международные темы, ситуация в области контроля над вооружениями и проблематика совместного противодействия терроризму», – отмечается в сообщении.

Программа саммита предусматривает участие лидеров стран «пятерки» в Деловом форуме БРИКС, встречу с Деловым советом БРИКС и руководством Нового банка развития. Кроме того, ожидается, что Владимир Путин проведет на полях форума ряд бесед с главами государств в двустороннем формате.

В ноябре 2019 года Бразилия во второй раз станет хозяйкой саммита БРИКС, впервые это произошло в 2010 году, на втором саммите группировки. Столица Бразилии станет первым городом, который дважды примет основное собрание БРИКС.

XI саммит БРИКС пройдет 13-14 ноября 2019 года в Итамаратинском дворце, в штаб-квартире Министерства иностранных дел Бразилии. Дворец является одним из шедевров латиноамериканского архитектора Оскара Нимейера. Открытое в 1970 году величественное здание модернистской архитектуры насчитывает более пятисот произведений искусства, в том числе панно, картины, скульптуры и бюсты меценатов бразильской дипломатии.

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