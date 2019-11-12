Выставка китайских детских иллюстрированных книг и карикатур откроется в Казани

(Казань, 12 ноября, «Татар-информ»). 15 ноября в Республиканской детской библиотеке состоится серия мероприятий «Мир эрудиции китайских детей – выставка китайских детских иллюстрированных книг», сообщает пресс-служба библиотеки.

В этом году исполняется 70 лет со дня основания Китайской Народной Республики и 70 лет со дня установления дипломатических отношений между Китаем и Россией.

В программу мероприятия вошли церемония открытия выставки китайских детских иллюстрированных книг «Мир эрудиции китайских детей» и выставки детского карикатурного рисунка культурных людей «Наивными глазами-2019» художника Хэ Ливэй. В экспозиции представлено 30 картин.

Кроме того, юные казанцы смогут посетить мастер-классы по слушанию сказки и вырезанию китайских иероглифов из бумаги, чтению сказки и обучению китайской живописи и каллиграфии, чтению сказки и обучение рисованию образцов грима по культуре китайской Пекинской оперы. Также дети смогут посмотреть китайские мультфильмы.

Выставка организована совместно с Институтом Конфуция Казанского (Приволжского) федерального университета. Экспозиция будет работать по 22 ноября. Открытие запланировано на 11 утра.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.