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Татар-информ

12 ноября 2019, 09:01

Общество

В России появятся новые правила применения дорожных знаков

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Общество

В России появятся новые правила применения дорожных знаков

Поправки могут вступить в действие уже в I квартале 2020 года.

(Казань, 12 ноября, «Татар-информ»). На российских дорогах к 2020 году начнут действовать поправки к правилам применения дорожных знаков. Поправки разработал РосдорНИИ Минтранса по заказу Росавтодора при участии ГИБДД и Научного центра безопасности дорожного движения МВД, сообщает «Коммерсантъ».

«Документ находится на последней стадии утверждения. Уточняется зона действия знаков 3.27–3.30, запрещающих стоянку и остановку», – приводит издание слова начальника отдела инженерного обустройства автодорог РосдорНИИ Олега Кузьмина.

В частности, на дорогах должны появиться мобильные таблички «Фотовидеофиксация» на желтом фоне для обозначения переносных камер-треног. Кроме того, будут запрещены знаки «Уступи дорогу» и «Главная дорога» на прямоугольных щитах с желто-зеленым фоном – по мнению специалистов, это ухудшает информативность.

Поправки вводят уточнения относительно возможности парковки при отсутствии желтой разметки у обочины, а несколько знаков теперь можно будет размещать на одном поле.

Планируется, что новые стандарты вступят в силу в I квартале 2020 года. 

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