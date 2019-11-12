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Татар-информ

12 ноября 2019, 08:19

Происшествия

Ночью в Нижнекамске выгорело помещение церковной лавки Воскресенской церкви

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Происшествия

Ночью в Нижнекамске выгорело помещение церковной лавки Воскресенской церкви

Фото: ГУ МЧС России по РТ

По предварительной версии, причиной возгорания стало нарушение монтажа электрооборудования.

(Казань, 12 ноября, «Татар-информ»). Ночью в Нижнекамске выгорела часть помещений церковной лавки Воскресенской церкви, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Накануне около половины второго ночи на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение, что на улице Мурадьяна горит церковная лавка.

На месте сотрудники ПСЧ № 62 установили, что огонь полностью охватил складское помещение лавки (место для хранения икон, книг, свечей и т.д.), здание было сильно задымлено, а из окна виднелись языки пламени.

Буквально через 20 минут огнеборцы объявили о локализации и ликвидации возгорания. Площадь пожара составила 24 кв. метра. В результат происшествия никто не пострадал. Предварительно, огонь вспыхнул из-за нарушения монтажа электрооборудования.


 

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