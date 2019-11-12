Время использования шипованной резины предложили уменьшить в России

(Казань, 12 ноября, «Татар-информ»). С предложением сократить срок использования шипованной резины и ввести штрафы за его нарушение предложили специалисты государственной компании «Автодор». Об этом сообщает RT.

По информации экспертов, 90% ущерба отечественным дорогам наносится в зимний период. При этом особенно страдают трассы, по которым разрешено передвигаться со скоростью свыше 70 км/ч.

Для уменьшения износа дорожного покрытия в Центральном регионе России представители «Автодора» рекомендовали уменьшить период эксплуатации шипованных шин с нынешних 273 дней до 188. На данный момент резину на шипах можно использовать с начала сентября по конец мая.

В других регионах, по мнению аналитиков, необходимо ввести свои нормы в соответствии с местными климатическими условиями и закрепить их законодательно. За использование шипованной резины вне разрешенного периода они посоветовали установить административный штраф, размер которого не уточняется.

Помимо этого, для обеспечения лучшей сохранности дорожного покрытия предложено установить максимальную скорость движения автомобилей в зимний период на уровне 70–80 км/ч на дорогах всех типов.

Необходимость принятия предложенных мер в пресс-службе «Автодора» объяснили серьезными бюджетными тратами на ремонт дорог из-за серьезного урона после их зимней эксплуатации и необходимостью выработать «единый подход к системе управления сохранностью дорожных покрытий».

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